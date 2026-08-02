برداشت آلبالو، میوه خوش‌طعم تابستانی در آسارا

باغداران آسارا با همراهی بانوان و دیگر اعضای خانواده، ثمره یک‌سال تلاش خود را از باغ‌ها برداشت می‌کنند؛ همراهی‌ که از چیدن محصول آغاز می‌شود و تا پاک‌سازی، تفکیک و فرآوری آن ادامه دارد.