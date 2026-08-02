برداشت آلبالو، میوه خوشطعم تابستانی در آسارا
باغداران آسارا با همراهی بانوان و دیگر اعضای خانواده، ثمره یکسال تلاش خود را از باغها برداشت میکنند؛ همراهی که از چیدن محصول آغاز میشود و تا پاکسازی، تفکیک و فرآوری آن ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، بخشی از آلبالوی برداشتشده راهی بازارهای مصرف میشود و بخشی دیگر با هنر بانوان روستایی به فرآوردههایی مانند مربا، شربت و آلبالوی خشک تبدیل میشود؛ ارزش افزودهای که نقش مهمی در افزایش درآمد و رونق اقتصاد خانوارهای روستایی دارد.
شهرستان کرج حدود چهار هزار هکتار باغ میوه دارد که دو هزار هکتار آن در بخش آسارا قرار گرفته است. همچنین از مجموع ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت آلبالو در شهرستان، ۷۰۰ هکتار به باغهای این بخش اختصاص دارد.
پیشبینی میشود امسال حدود ۲۰ هزار تن آلبالو از باغهای شهرستان کرج برداشت و روانه بازار مصرف شود؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، از مهمترین تولیدات باغی منطقه و یکی از منابع درآمدی باغداران به شمار میرود.