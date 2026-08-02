به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

کامران طهماسبی ادامه داد: دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل امروز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

وی گفت: خنک‌ترین ایستگاه استان، شهرستان بوئین میاندشت با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر است.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد:آسمان استان تا اواخر هفته در اغلب اوقات صاف، در برخی ساعات قسمتی ابری و بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتری در مناطق مرکزی استان، به طور موقت گاهی خیزش گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.