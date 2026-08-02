کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نسبت به بارش‌های رگباری باران، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با بیان اینکه برای آگاهی مردم از شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت:گذر امواج تراز میانی جو طی امروز موجب بروز ناپایداری در نیمه شمالی استان به ویژه کلیبر می‌شود.

وی اظهار کرد:این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی، جاری شدن روان آب، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، بروز خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در سایر مناطق استان تا روز چهارشنبه جوی پایدار حاکم خواهد بود گفت:از بعد از ظهر چهارشنبه و روز پنجشنبه گذر امواج تراز میانی جو موجب افزایش ابر و بارش باران در برخی مناطق استان می‌شود.