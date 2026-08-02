دبیر انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ تصمیمات متعدد و ناگهانی درباره صادارت مرغ را یکی از عموامل اصلی بی نظمی در روند تولید و عرضه دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا مبصری با تاکید بر اینکه آمار و ارقام در بخش تولید مرغ بسیار دقیق و شفاف است، تصریح کرد: بر خلاف طیور، در بخش دام اختلافاتی در آمار وجود دارد که برنامه ریزی برای تامین و مدیریت بازار را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: البته آنچه که بیشتر از در دست نبودن آمار دقیق باعث نابسامانی در زنجیره می‌شود، تصمیمات لحظه‌ای است که در‌های صادرات را بطور ناگهانی باز یا بسته می‌کند و این امر امکان هرگونه برنامه ریزی برای سطح تولید یا سرمایه گذاری را از بین می‌برد.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم در صادرات، حفظ بازار است و اگر خریدار نسبت به تامین تقاضایش اطمینان نداشته باشد، طبیعتا به سراغ فروشنده دیگری خواهد رفت.

روح الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم صادرات محور حرکت کنیم و قیمت را در سطحی نگه داریم که ولیدکننده بتواند به صورت مستمر به فعالیت ادامه دهد.