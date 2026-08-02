به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پیش از این، تنها در تهران امکان تعویض پلاک موتورسیکلت وجود داشت و اکنون خراسان رضوی به عنوان نخستین استان کشور، چرخه طولانی پلاک‌گذاری موتورسیکلت را به حداقل ۱۰ دقیقه رسانده است.

سردار احمد نگهبان با اشاره به کیفیت بالای پلاک‌های تولیدشده در مشهد، افزود: روزانه حدود ۸۰ پلاک در خط تولید و توزیع پلاک مشهد ساخته می‌شود و ان‌شاءالله در آینده نزدیک، ظرفیت پلاک‌گذاری در این خط تولید از نظر کمی افزایش خواهد یافت.