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استاندار کرمانشاه بر ضرورت برنامهریزی مستمر، مدیریت هوشمند مصرف انرژی و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی در کرمانشاه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه با قدردانی از مدیریت مصرف برق در ماههای اخیر گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و شرکت توزیع برق، خاموشیها در بخش خانگی و صنعتی به حداقل رسید و مهمتر اینکه این مدیریت با برنامهریزی و اطلاعرسانی قبلی انجام شد.
وی همچنین بر پیگیری مستمر طرحهای نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید بهصورت میدانی روند اجرای این طرحها را رصد کرده و در صورت وجود موانع نسبت به رفع آنها در سطح استان و ملی اقدام کنند.
استاندارکرمانشاه افزود: ظرفیتهای مناسبی در استان شناسایی شده است اما برخی طرحها به دلیل طولانی شدن روند اجرا نیازمند تصمیمگیری جدی هستند.
حبیبی گفت: موضوع توسعه نیروگاههای خورشیدی، یک رویکرد جدید و مهم در حوزه تأمین انرژی است و باید مشخص شود هر طرح در چه مرحلهای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
استاندار کرمانشاه همچنین افزود: طرحهایی که ظرفیت بالای ۵۰ مگاوات دارند میتوانند از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.