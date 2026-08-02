به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه با قدردانی از مدیریت مصرف برق در ماه‌های اخیر گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت توزیع برق، خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی به حداقل رسید و مهم‌تر اینکه این مدیریت با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد.

وی همچنین بر پیگیری مستمر طرح‌های نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت میدانی روند اجرای این طرح‌ها را رصد کرده و در صورت وجود موانع نسبت به رفع آنها در سطح استان و ملی اقدام کنند.

استاندارکرمانشاه افزود: ظرفیت‌های مناسبی در استان شناسایی شده است اما برخی طرح‌ها به دلیل طولانی شدن روند اجرا نیازمند تصمیم‌گیری جدی هستند.

حبیبی گفت: موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، یک رویکرد جدید و مهم در حوزه تأمین انرژی است و باید مشخص شود هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

استاندار کرمانشاه همچنین افزود: طرح‌هایی که ظرفیت بالای ۵۰ مگاوات دارند می‌توانند از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.