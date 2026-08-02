تیم ملی والیبال اسلوونی با پیروزی برابر ژاپن در دیدار رده‌بندی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان به مقام سومی و نشان برنز این مسابقات دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز پایانی مرحله نهایی رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان امروز (یکشنبه یازدهم مردادماه) با دو دیدار در شهر نینگبو در کشور چین پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار که جدال دو تیم ژاپن و اسلوونی برای مقام سومی مسابقات بود، اسلوونی سه بر یک حریف خود را شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

تیم اسلوونی در ست نخست ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید، اما در ست دوم سامورایی‌ها با تلاش زیاد ۲۸ بر ۲۶ فاتح میدان شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست‌های سوم و چهارم عملکرد خوب اسلوونی ادامه پیدا کرد و با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا نخستین مدال خود در لیگ ملت‌ها را به رنگ برنز کسب کند.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به نیک مویانوویچ از تیم اسلوونی رسید که موفق به کسب ۲۴ پوئن شد.

اسلوونی در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در لیگ ملت‌ها حاضر شد و در شش دوره اخیر این رقابت‌ها حضور داشته است. این تیم در پنج دوره به مرحله نهایی صعود کرده است که کسب رتبه هفتم (۲۰۲۳) و سه مقام چهارمی (۲۰۲۱، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) از جمله افتخارات این تیم است و امسال هم به نخستین نشان خود در این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

از سوی دیگر سامورایی‌ها که در مرحله مقدماتی با ۱۲ برد متوالی و کسب ۳۰ امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی صعود کردند، در این مرحله عملکرد ناامید کننده‌ای داشتند و با یک برد و دو شکست و کسب رتبه چهارم به کار خود در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ پایان دادند. ژاپن دو مدال نقره و برنز این مسابقات را در پرونده کاری خود دارد.

دیدار فینال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و تیم‌های لهستان و آمریکا برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند تا پرونده هشتمین دوره این رقابت‌ها بسته شود.