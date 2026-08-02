سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: در چهار ماهه ابتدایی امسال تعداد عملیات‌ امداد و نجات به ۵۷۳ مورد رسیده که افزایش۲۳ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان، با اشاره به تکالیف متعدد هلال احمر در حوزه امدادرسانی به تصادفات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، گفت: هم اکنون ۲۶ پایگاه امداد و نجات ثابت در نقاط مختلف استان فعال است و امسال نیز ۵ پایگاه موقت جاد‌ه ای برای پوشش بهتر حوادث راه‌ها ایجاد شده است.

محمدپور با ابراز نگرانی از افزایش حوادث دلخراش در چهار ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، افزود: در این بازه زمانی، تعداد عملیات‌ امداد و نجات از ۴۶۴ مورد به ۵۷۳ مورد رسیده که افزایش۲۳ درصدی را نشان می دهد.

وی گفت: اگرچه سهم حوادث ترافیکی از ۷۸ درصد به ۶۳ درصد کاهش یافته، اما آمار فوتی‌ها و تصادفات کاهش چشمگیری نداشته است.

سرپرست هلال احمر خراسان جنوبی افزود: در این مدت، ۶۶ فوتی در صحنه توسط امدادگران منتقل شده که ۲۷ مورد نیازمند عملیات رهاسازی بوده است؛ همچنین ۹۲۵ مصدوم، ۱۴ مصدوم سرپایی و ۲۵ نجات فنی به ثبت رسیده است.

محمدپور از افزایش چشمگیر توان عملیاتی خبر داد و گفت: تعداد گروه های اعزامی به حوادث از ۸۳۷ گروه در سال گذشته به هزار و ۵۹۲ گروه در امسال رسیده که بخشی از آن مربوط به حضور در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس است که در آن رویداد، ۳۵۰ نیروی آموزش دیده از استان، مسئولیت شلوغترین مسیر را بر عهده داشتند.

وی همچنین به نوسازی ناوگان امدادی اشاره کرد و گفت: پارسال ۱۵ دستگاه تویوتا، ۱۳ خودروی سواری و ۴ آمبولانس به ارزش حدود ۲ همت به تجهیزات استان افزوده شده است.

سرپرست هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از اعزام ۱۰۵ نیروی امدادی به کاظمین و ارائه خدمات گسترده تخصصی، عمومی و دارویی به زائران حسینی خبر داد و گفت: هلال احمر خراسان جنوبی برای پنجمین سال، مسئولیت خدمات بهداشتی در کاظمین را بر عهده دارد و تا پریشب، نیروهای اعزامی موفق به ارائه ۳۰ هزار خدمت شامل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ویزیت عمومی، ۴ هزار خدمات پرستاری، ۱۳ هزار نسخه دارویی و ۱۱۰۰ ویزیت تخصصی به زائران شده اند.