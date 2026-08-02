

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم از تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۰ خودروی متخلف به دلیل ارتکاب همزمان دو تخلف حادثه‌ساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ روح‌الله شاکری با بیان اینکه این طرح توسط گروه کنترل عملیات جاده‌ای پلیس راه استان اجرا شد، اظهار کرد: طرح مذکور با هدف کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، افزایش ایمنی جاده‌ها و برخورد قاطع با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز در دستور کار مأموران پلیس راه قرار گرفت.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۰ دستگاه خودروی متخلف که مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز به‌صورت همزمان شده بودند، توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم با تأکید بر تداوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت هفتگی در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد شد تا ضمن ارتقای نظم ترافیکی، از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری شود.