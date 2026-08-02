به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این مراسم که جمعی از مسئولان ، فرماندهان و کارکنان فراجا و نیروهای مسلح ، عشایر غیور و قشرهای مختلف مردم پیکر مطهر سروان شهید علیرضا فتحی تشییع شد .

شرکت کنندگان در این مراسم با عزاداری و سوگواری در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و اهل بیت (ع) پیکر مطهر این شهید سرفراز را تشییع و با آرمان های شهیدان گرانقدر تجدید میثاق کردند.

جانشين فرمانده انتظامی خوزستان در این مراسم ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی بزرگ اربعین، بر ماهیت ایثارگرانه خدمت در نیروی انتظامی تأکید کرد.

سردار حسین زلقی با اشاره به اینکه کارکنان نیروی انتظامی روزانه با مجرمان و آلوده‌کنندگان نظم عمومی درگیر هستند، تصریح کرد: همکاران ما بدون هیچ چشم‌داشتی و با جانفشانی، در هر شرایط آب‌و هوایی با قانون‌گریزان برخورد قاطع می‌کنند و در این راه، جان شیرین خود را تقدیم اسلام و مردم می‌کنند.

وی شهادت را مرگی تجارت‌گونه و نصیب کسانی دانست که شهامت، هدایت‌یافتگی و دلدادگی به نظام، رهبری و خدمت به مردم در مسیر عدالت را دارند و افزود: شهدای مجموعه انتظامی ثابت می‌کنند مسیر ما، مسیری کاملاً درست، اسلامی، انسانی و اخلاقی است.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه این شهادت‌ها خللی در اراده ما ایجاد نخواهد کرد، گفت: به تمامی همکاران ابلاغ شده است که اگر فرد یا افرادی مقابل مردم یا ماموران دست به سلاح ببرند، تمرد کرده یا اخلال در نظم ایجاد کنند، قانون به‌کارگیری سلاح را بی‌کم‌وکاست درباره آنان اجرا کنند. قانون، فصل‌الخطاب ماست.

سردار زلقی تأکید کرد: مطمئن باشید به حکم قانون، دست این افراد قطع و خودشان زمین‌گیر خواهند شد و نیروی انتظامی در برخورد با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد.