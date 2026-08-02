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معاون وزیر کشور گفت: با مشارکت مردم روند کاهش مشکلات اجتماعی با سرعت و اثربخشی بیشتری پیش خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بازدید از مرکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد شهرستان بابل، بر ضرورت رویکرد محلهمحوری و مردمیسازی حل مسائل اجتماعی تأکید کرد.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، شامگاه شنبه در جریان بازدید از مرکز دولتی درمان و کاهش آسیب اعتیاد (ماده ۱۶) شهرستان بابل، ضمن تأکید بر نقش کلیدی مشارکت مردمی در حل آسیبهای اجتماعی، گفت: هرجا مردم خودشان وارد میدان حل مسائل شوند، روند کاهش مشکلات اجتماعی با سرعت و اثربخشی بیشتری پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر مردمیسازی حل مسائل اجتماعی، افزود: این مرکز که محل نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر است، از نظر بهداشت، نظم و شیوه اداره در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و با بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت اداره میشود.
معاون وزیر کشور همچنین با تمجید از روحیه مسئولان این مجموعه گفت: برخلاف انتظار عمومی که گاهی تصور میشود مسئولان به دنبال کاهش مسئولیتها هستند، دغدغه اصلی مدیران این مرکز، افزایش ظرفیت و ارائه خدمات گستردهتر به افراد است که نشاندهنده تعهد و روحیه خدمترسانی بالای آنان است.
وی همچنین از تلاشهای سپاه کربلای مازندران در اداره این مجموعه قدردانی نمود.
سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلای مازندران، با اشاره به تجهیزات بالای این مرکز در شهرستان بابل، حمایت از بهبودیافتگان پس از دوران ترک را از ثمرات نظام جمهوری اسلامی دانست.
وی افزود: با بهرهگیری از تسهیلات ماده ۱۸، میتوان زمینه مهارتآموزی و اشتغال را برای بهبودیافتگان فراهم کرد تا آنان بتوانند صاحب کسبوکار شده و به چرخه تولید برگردند.