مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های شهری شهر‌های جم و خورموج تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصغر کشوریان مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در حاشیه این جلسه با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های قانونی در حوزه شهری اظهار داشت: تمامی مصوبه‌های مطرح شده در کمیسیون ماده پنج با رعایت دقیق ضوابط شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شده و در نهایت با نظر فنی و کارشناسی اعضای جلسه، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب یا مخالفت با آنها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی این مصوبات در هدایت اصولی پروژه‌های عمرانی افزود: هرگونه تغییر در طرح‌های تفصیلی شهری پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون ماده پنج، به عنوان ملاک و مبنای قانونی صدور پروانه ساختمانی برای شهرداری‌ها خواهد بود. این فرآیند با هدف هدایت بهینه توسعه شهری و رعایت استاندارد‌های فنی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.

دبیر کمیسیون ماده ۵ استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: این کمیسیون با هدف نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و همچنین اطمینان از انطباق کامل تصمیمات با قوانین و مقررات بالادستی، به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود تا روند توسعه کالبدی شهر‌های استان در مسیری قانون‌مند و پایدار هدایت شود.