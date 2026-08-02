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با وجود گذشت بیش از دو دهه از ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، این دستورالعمل به دلیل اجرای ناقص ، هنوز نتوانسته به اهداف اصلی خود در زمینه کاهش مصرف انرژی دست یابد، این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای کامل این مبحث میتواند بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در ساختمانها را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تمامی ساختمانها باید به گونهای طراحی و اجرا شوند که بیشترین میزان صرفهجویی در مصرف انرژی را داشته باشند. به گفته کارشناسان، ساختمانها حدود ۴۰ درصد از اتلاف انرژی کشور را به خود اختصاص میدهند و اجرای دقیق این ضوابط میتواند نقش مؤثری در کاهش این میزان داشته باشد.
در طول سالهای گذشته، مبحث ۱۹ چندین بار مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفته است. آخرین ویرایش این مقررات نیز دیماه سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد، اما همچنان اجرای آن در بسیاری از طرحهای ساختمانی با جدیت دنبال نمیشود.
کارشناسان، تعارض منافع میان سازندگان و بهرهبرداران را یکی از مهمترین موانع اجرای این قانون میدانند. با این حال، ابزارهای نظارتی لازم در اختیار دولت و شهرداریها قرار دارد و بر اساس مقررات، ساختمانهایی که الزامات مبحث ۱۹ را رعایت نکنند، نباید پایانکار دریافت کنند.
در همین راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اجرای این مبحث را از ساختمان جدید خود آغاز کرده است. این ساختمان با رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ و بهرهگیری از ترکیبی از معماری اصیل یزد و فناوریهای نوین، به نمونهای موفق در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی تبدیل شده است.
همزمان، اجرای این ضوابط در بسیاری از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از در و پنجرههای دوجداره، عایقکاری مناسب دیوارها، سقف و کف ساختمانها از جمله اقداماتی است که به کاهش چشمگیر هدررفت انرژی و افزایش بهرهوری ساختمانها کمک میکند.
کارشناسان تأکید دارند اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، موجب کاهش هزینههای خانوار، افزایش کیفیت ساختوساز و حفظ منابع ملی خواهد شد.