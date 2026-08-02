به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز
مهمانداران شرکت هواپیمایی وستجت کانادا روز یکشنبه پس از شکست در رسیدن به توافق با دومین شرکت بزرگ هواپیمایی این کشور دست به اعتصاب زدند که این امر موجب زمینگیر شدن پروازها در اوج فصل سفرهای تابستانی شد.
اتحادیهی کارمندان عمومی کانادا که نمایندگی ۴۴۰۰ مهماندار این شرکت هواپیمایی تحت مالکیت اکثریت اونِکس را برعهده دارد خواستار پرداخت حقوق به اعضایش از زمان ورود تا خروج از محل کار است. موضوعی که در حال حاضر برقرار نیست.
این اعتصاب در پی توقف چهارروزه کارمندان شرکت بزرگتر و رقیب، ایرکانادا در ماه اوت گذشته رخ داد و نشاندهندهی تلاشهای گستردهتر مهمانداران در کانادا و ایالاتمتحده برای به چالش کشیدن ساختار دستمزدی است که طی آن حقوق خدمهی پرواز صرفا در زمان حرکت هواپیما محاسبه میشود.
اتحادیه در روز پنجشنبه با صدور اخطاری ۷۲ ساعته به این شرکت هواپیمایی اخطار داد در صورت ناکامی در دستیابی به توافق اعتصاب صورت خواهد گرفت. اقدامی که متعاقب آن وستجت نیز اخطار تعطیلی صادر کرد.
اتحادیه روز یکشنبه اعلام کرد تا آخرین لحظه برای دستیابی به توافق تلاش کرد، اما پیشنهاد وستجت کافی نبوده است.
آلیا حسین، رئیس بخش وستوجتِ اتحادیه کارمندان عمومی کانادا گفت «ما اعتصاب کردیم، چون معتقدیم شایستهی شرایط بهتری هستیم و آمادهایم برای حل مسائل به میز مذاکره بازگردیم».
این شرکت هواپیمایی که حدود ۳۰ درصد از سهم بازار داخلی را در اختیار دارد توقف فعالیتها را تأیید کرد و وعده داد هزینهی مسافرین آسیبدیده را بازپرداخت خواهد کرد و ترتیبات سفر جایگزین را برای آنها در نظر خواهد گرفت.
الکس فون هوئنزبروخ، مدیر عامل وستجت گفت «ما پیشنهادی برای پرداخت نرخ ساعتی جهت پوشش تمامِ زمان قبل و بعد از پرواز بعلاوهی افزایش دورقمی دستمزد در سال اول در کنار سایر اولویتهای مطرح شده توسط اتحادیه را دادیم، اما متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت».
این شرکت هواپیمایی در پیشبینی وقوع اعتصاب، ۳۰۹ پرواز خود را تا یکشنبه لغو کرد تا ریسک سرگردانی مسافرین و جاماندن هواپیماها را به حداقل برساند.
دولت کانادا سال گذشته برای متوقف کردن اعتصاب ایرکانادا وارد عمل شد که بعدا توسط مهماندارها نادیده گرفته شد. بخش وستجت این اتحادیه ابراز امیدواری کرد دولت امسال در این روند دخالت نکند.