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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی صرفهجویی در مصرف سوخت ضرورتی اجتنابناپذیر است، گفت: کشور ما با توجه به ذخایر انرژی که در اختیار دارد، میتواند سبد انرژی متنوعی برای استفاده در بخشهای مختلف، بهویژه حملونقل داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رمضانعلی سنگدوینی گفت: باید با ایجاد تنوع در سبد انرژی و استفاده از سوختهای جایگزین، وابستگی کشور به بنزین را کاهش دهیم.
وی افزود: باید با ایجاد تنوع در سبد انرژی کشور، وابستگیهایمان را به استفاده از بنزین کاهش دهیم که در این مسیر استفاده از سوختهای جایگزین میتواند کمک بسیاری به کشور کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه با کسری ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین در کشور روبهرو هستیم تصریح کرد: امروز در موضوع استفاده از انرژی اتکای ما فقط به بنزین و سیانجی است که این محدودیت مانع کاهش مصرف بنزین در کشور میشود. ازاینرو، برای جبران این ناترازی، باید در کنار بنزین سیانجی، سوختهای جایگزین برای حملونقل بهطور جد در دستور کار قرار گیرد.