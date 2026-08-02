پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان کرمان در نشست اخیر خود، بر ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل، از جمله تأمین اعتبار پروژه راهآهن سیرجان-بردسیر و همچنین آمادگی حداکثری برای مدیریت بحرانهای احتمالی در سطح استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نشست اخیر این شورا با حضور علی حاجیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان، موضوعات کلیدی زیر در دستور کار قرار گرفت:
زیرساختهای ریلی: پیگیری جدی برای تأمین اعتبار پروژه استراتژیک راهآهن سیرجان-بردسیر از اولویتهای مطرح شده بود.
مدیریت بحران و خسارات: اعضای شورا ضمن بررسی دستورالعملهای دریافت خسارت ناشی از حوادث در زیرساختهای حملونقل، بر لزوم اجرای دقیق قانون مدیریت بحران و بسیج تمامی توانمندیهای دستگاههای اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری تأکید کردند.
خدمات اربعین: در راستای رفاه زائران، روند تغییرات نرخ مصوب کرایههای ناوگان عمومی مسافربری در ایام اربعین و نظارت دقیق بر اجرای آنها در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
بهرهوری و رسانه: در بخش دیگری از این نشست، روند ارتقای بهرهوری در حوزههای ساختمان و انبارداری ارزیابی شد. همچنین مدیرکل راه و شهرسازی با تقدیر از نقش رسانهها در پیشبرد توسعه، بر ضرورت تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه تأکید کرد.