معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با استقرار بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس، زمان جابه‌جایی زائران در مرز مهران به یک تا چهار دقیقه رسیده و رضایتمندی زائران از این خدمات قابل ستایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مسعود نصرتی»معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جریان سفر به استان ایلام و افتتاح فاز اول قرارگاه حمل‌ونقل مرز مهران، از رضایتمندی زائران از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری در این مرز خبر داد.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد زائران با خودرو‌های شخصی وارد مرز می‌شوند، اما ۳۰ درصد زائرانی که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، نیازمند خدمات گسترده در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری هستند. در حال حاضر این خدمات با حدود ۲ هزار و ۳۰ دستگاه اتوبوس، که حدود ۷۵۰ دستگاه آن در مرز ایران مستقر هستند، ارائه می‌شود.

نصرتی با بیان اینکه زمان انتظار زائران برای استفاده از اتوبوس‌های درون‌شهری در بهترین شرایط یک دقیقه و در بحرانی‌ترین شرایط حداکثر چهار دقیقه است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تجربه ۱۸ تا ۱۹ ساله مدیریت حمل‌ونقل اربعین و برنامه‌ریزی دقیق برای استقرار ناوگان از سراسر کشور در مرزهاست.

معاون وزیر کشور رضایتمندی زائران از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری را «قابل ستایش» دانست و گفت: حتی در شرایط خاص روز گذشته که میزان بازگشت زائران نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشت، ناوگان درون‌شهری با کمک به بخش برون‌شهری، مانع ایجاد نارضایتی و اختلال در روند جابه‌جایی شد.

وی با اشاره به افتتاح فاز نخست یکی از پروژه‌های زیرساختی پایانه شهید سلیمانی مهران گفت: این پروژه با حمایت استاندار ایلام و تلاش مجموعه دست‌اندرکاران به بهره‌برداری رسید و زمینه ارائه خدمات بهتر به زائران را فراهم کرده است.

نصرتی تأکید کرد: زیرساخت‌های اربعین تنها برای ایام زیارت طراحی نشده‌اند، بلکه سرمایه‌ای برای خدمات‌رسانی در تمام طول سال به مردم استان ایلام هستند و در عین حال آمادگی لازم برای میزبانی هرچه بهتر زائران در سال‌های آینده را نیز فراهم می‌کنند.

وی در پایان، مرز مهران را اصلی‌ترین گذرگاه تردد زائران اربعین دانست و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استاندار ایلام، روند توسعه زیرساخت‌های این مرز با جدیت در حال انجام است.