پروژه آماده‌سازی معابر سایت‌های ۳۰ و ۳۷ هکتاری شهر اهرم در شهرستان تنگستان استان بوشهر، با هدف اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت و تأمین مسکن اقشار ویژه در حال اجراست و زمینه احداث ۹۳۵ واحد مسکونی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروژه آماده‌سازی معابر سایت‌های ۳۰ و ۳۷ هکتاری شهر اهرم در شهرستان تنگستان استان بوشهر، با هدف تأمین زمین و توسعه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در حال انجام است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سایت ۳۰ هکتاری شهر اهرم، امکان احداث ۴۳۵ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. این سایت در مجموع شامل ۴۲۳ قطعه است که از این تعداد، ۲۹۱ قطعه و واحد به طرح نهضت ملی مسکن، ۱۲۰ قطعه و واحد به طرح جوانی جمعیت و ۱۲ قطعه برای احداث ۲۴ واحد مسکونی ویژه اقشار اختصاص دارد.

همچنین در سایت ۳۷ هکتاری شهر اهرم، ۵۰۰ قطعه برای احداث ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

با تکمیل عملیات آماده‌سازی معابر و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، مجموعاً زمینه ساخت ۹۳۵ واحد مسکونی در این دو سایت فراهم خواهد شد.