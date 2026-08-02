به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامعلی نعمتی درپی وقوع سرقت‌های طلاجات وکیف قاپی در پرند، مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت که پس از شناسایی سارقان حرفه‌ای طلاجات و کیف قاپ، با هماهنگی قضائی، در عملیاتی،۲سارق در مخفیگاهشان در رباط کریم دستگیر و در بازجوئی‌های پلیس به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند، متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.