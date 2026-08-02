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معاون وزیر بهداشت با اشاره به گسترش و افزایش سریع مصرف سیگار در سالهای اخیر، نسبت به آسیبهای جبران ناپذیر این روند بر محیط زیست و سلامت جامعه هشدار داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا رئیسی آسیبهای گسترش مصرف سیگار و دخانیات بر جامعه را بسیار فراتر از آلودگی محیط زیست خواند و تصریح کرد: گسترش این پدیدهی آشکارا مضر و ویرانگر، علاوه بر سلامت انسان ها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط زیست و منابع طبیعی اثر منفی میگذارد و حتی به سهم خود به زیست گیاهی و جانوری لطمه وارد میکند.
رئیسی با بیان اینکه مصرف سیگار، آرام و زیرپوستی در حال گسترش است، افزود: این روند در حال تیشه زدن به ریشه سلامت جامعه است و چه در سایه غفلت مردم و مسئولان و چه در قالب رویکردی برنامه ریزی شده و هدفمند، هر روز گسترش یافته و تحکیم میشود.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تنها صنعتی که در دوران تحریم در ایران توسعه پیدا کرده، صنعت دخانیات است و در شرایطی که نمیتوانستیم دارو یا قطعات و تجهیزات صنعتی وارد کنیم، دخانیات توسعه یافته است.
رئیسی با بیان اینکه ارزانترین سیگار جهان با نرخ کمتر از یک دلار در ایران عرضه میشود، به فعالیت شرکت بریتیش امریکن توباکو در ایران اشاره کرد و افزود: دلیل این امر این است که بازار اروپا رو به تعطیلی است و تنها بازار مناسب برای جایگزینی، ایران و کشورهای منطقه ما است.
وی ارزانی سیگار و امکان فروش نخی آن را زمینهای برای دسترسی نوجوانان به این پدیده دانست و اضافه کرد: دانش اموز و نوجوانی که پول کمی دارد و نمیتواند آب میوه یا خوراکی بخرد، به راحتی میتواند چند نخ سیگار بخرد و با دوستانش مصرف کند.
معاون وزیر بهداشت تبلیغ مصرف سیگار و مشروب در سریالهای نمایش خانگی را هدفمند توصیف کرد و گفت: در سینمای خانگی به وضوح و با اصرار، مصرف سیگار و الکل توسط دختران تبلیغ و ترویج میشود و شما یک سریال در شبکه نمایش خانگی پیدا نمیکنید که در آن سیگار نباشد.
رئیسی با انتقاد از تروج مصرف سیگار و الکل به عنوان یک فرهنگ و سبک زندگی مدرن تصریح کرد: در سریالهای نمایش خانگی برای اینکه نشان بدهند خانمی خیلی با کلاس است، به دست او سیگار و مشروب میدهند و این فرهنگی است که در این عرصه تبلیغ میشود.
وی افزود: این صحنهها به بیننده و به ویژه نوجوانان و دختران پیام میدهد که اگر ناراحتی و یا اگر میخواهی ژست ناراحتی بگیری سیگار بکش!
سعید حاجی زاده، فعال محیط زیستی نیز با اشاره به آسیبهای سیگار بر ابعاد مختلف زندگی و تعاملات اجتماعی جامعه، تصریح کرد: جدا از آسیبهای اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی مصرف سیگار، این پدیده زیان بار برای طبیعت نیز مضر است و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست لطمه وارد میکند.
وی افزود: از زمینهای حاصلخیز و منابع آبی که برای کشت توتون و تنباکو اختصاص مییابد و درختان و گیاهانی که برای تهیه کاغذ سیگار استفاده میشوند تا آسیبهایی که فقط انداختن ته سیگارها در طبیعت ایجاد میکنند، بخشی از مضرات این پدیده است که با افزایش مصرف، طبیعتا این آسیبها نیز بیشتر میشود.
حاجی زاده درباره تاثیر منفی ته سیگار بر محیط زیست گفت: حتی بدون پژوهش و مطالعات علمی و فنی هم، همه میدانند که ته سیگار محیط زیست را آلوده میکند و آب و خاک و گیاهان اثر منفی میگذارد.
وی اضافه کرد: تحقیقات نشان داده است که علاوه بر آرسنیک ۳۶ ماده شیمیایی دیگر در فیلتر سیگار وجود دارد که با نفوذ در خاک مانع رشد صحیح گیاهان میشوند و حتی دفن آنها همراه با زبالههای دیگر، میتواند منابع آب و خاک آن منطقه را آلوده کند.
این کارشناس رسانه و فعال محیط زیست گفت: اگرچه در کشورهای مختلف مجازاتهایی برای انداختن ته سیگار در طبیعت یا فضای شهری در نظر گرفته شده، اما رسانهها و دوست داران طبیعت باید تلاش کنند فرهنگ رها نکردن ته سیگار در محیط را ترویج کنند.