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کارشناس ارشد تغذیه گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خواص تغذیه با شیرمادر برای نوزادان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا فرح بخش با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر برای نوزادان بسیار حیاتی است و فواید بی شماری برای سلامتی و رشد کودک و همچنین مادر دارد؛ گفت: این نعمت خدادادی حاوی تمام مواد مغذی، آنتی بادیها و سلولهای ایمنی است که نوزاد برای رشد و تکامل سالم به آنها نیاز دارد، همچنین، شیردهی به ایجاد پیوند عاطفی قوی بین مادر و نوزاد کمک میکند.
وی افزود: شیر مادر مایه حیات است، حیات هر کودک به مواد مغذی و عوامل ایمنی بخش موجود در شیر مادر وابسته است و تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه اول زندگی (یعنی عدم استفاده از هر نوع ماده غذایی دیگر) به عنوان روش بی نظیر تغذیه و پرورش شیرخواران معرفی شده است.
فرح بخش اظهار داشت: از پایان ۶ ماهگی به بعد استفاده از غذاهای کمکی همراه با تداوم شیرمادر تا پایان ۲ سالگی ضروری است، البته تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی مهمترین وسیله پیشگیری از بیماری در کودکان است.
فواید تغذیه با شیر مادر برای نوزاد
کارشناس ارشد تغذیه گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: تأمین کامل مواد مغذی از جمله خواص محسوب میشود، شیر مادر حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز نوزاد در ماههای اولیه زندگی از جمله پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامینها و مواد معدن است.
وی تقویت سیستم ایمنی نوزاد را از دیگر فواید تغذیه با شیر مادر برشمرد و ادامه داد: شیر مادر حاوی آنتی بادیها و سلولهای ایمنی است که به محافظت از نوزاد در برابر عفونتها و بیماریها کمک میکند، همچنین تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به بیماریهای مختلفی مانند عفونت گوش، بیماریهای تنفسی، اسهال، آلرژی و آسم را کاهش میدهد.
فرح بخش میگوید: شیر مادر نقش مهمی در بهبود رشد و تکامل دارد و به رشد مغز، استخوانها و سیستم عصبی نوزاد کمک میکند، ضمن اینکه تغذیه با این نعمت خدادادی با افزایش ضریب هوشی کودکان ارتباط دارد.
به گفته کارشناس ارشد تغذیه گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان؛ شیردهی با شیر مادر خطر ابتلا به چاقی در دوران کودکی و بزرگسالی را کاهش داده و به ایجاد تماس فیزیکی و ارتباط عاطفی قوی بین مادر و نوزاد کمک میکند.
وی با بیان اینکه ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار در سنین مختلف تغییر پیدا میکند، بیان داشت: چربی شیر مادر در اوایل دوران شیردهی و در شروع هر وعده شیر کمتر است و سپس میزان آن به تدریج اضافه میشود.
ندا فرح بخش تصریح کرد: به علت وجود آب کافی در شیر مادر بخصوص ابتدای شیر، تشنگی شیرخوار برطرف میشود و نیازی به دادن آب یا آب قند در ۶ ماه اول و قبل از شروع غذای کمکی حتی در مناطق بسیار گرم و خشک نمیباشد.
وی از دیگر مزایای شیردهی به نوزاد برای مادران را کاهش سطح استرس مادر، کاهش خونریزی، کاهش خطر ابتلا به افسردگی در مادر، کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه و تخمدان برشمرد.
تفاوت شیر مادر با شیر خشک
فرح بخش در تشریح تقاوت شیر مادر با شیر خشک میگوید: نوزاد، پروتئین و چربی شیر مادر را بهتر از شیر خشک هضم میکند. ترکیبات شیر خشک تا اندازهای شبیه ترکیبات شیر مادر است، اما مقدار مواد مغذی آن برای همه نوزادان یکسان است. در حالی که شیر هر مادری متناسب با نوزاد خودش است.
وی با بیان اینکه در نوزادانی که با شیشه شیر تغذیه میشوند، اسهال ۳ تا ۴ بار بیشتر رخ میدهد، افزود: تحقیقاتی که به تازگی انجام شده است، نشان میدهد کودکانی که از شیر مادر استفاده میکنند، در دوران کودکی دچار اضافه وزن نمیشوند. در حالی که نوزاد شیر خشک خوار در کودکی ۲۰ تا ۳۰ درصد احتمال اضافه وزن خواهد داشت.
فرح بخش ادامه داد: نوزادانی که در ۳ ماه اول زندگی از شیر مادر استفاده میکنند، ۳۴ درصد کمتر از نوزادان شیر خشک خوار احتمال ابتلا به دیابت وابسته به انسولین را خواهند داشت.
کارشناس ارشد تغذیه گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اضافه کرد: نوزادان شیرمادر خوار نسبت به نوزادان شیرخشک خوار، در بزرگسالی کمتر دچار پرفشاری خون و بیماریهای قلبی میشوند، نوزاد وقتی خسته شد، میتواند دیگر سینه مادر را مک نزند و مدتی صبر کند و بعد شروع به مک زدن کند، اما در تغذیه با شیشه شیر این امر ممکن نیست.