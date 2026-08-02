به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سحر نورالله با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: در اجرای تکالیف قانونی و با هدف مقابله با پدیده زمین خواری، طی تیرماه سالجاری مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی و اجرایی با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذیربط انجام شد که در نتیجه آن، یک هزار و ۷۹۳ مترمربع از اراضی ملی تحت مدیریت این اداره کل از تصرف خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است، افزود: روند شناسایی، پیگیری حقوقی و رفع تصرف از اراضی تحت مدیریت به صورت مستمر ادامه دارد و این اداره کل با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، با هرگونه تصرف، ساخت و ساز غیرمجاز و تعرض به عرصه‌های طبیعی برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف یا ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.