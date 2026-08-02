به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مردم ولایتمدار کردستان در ادامه تجمع‌های شبانه، با حضور پرشور در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌های انقلابی، بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی، حفظ وحدت ملی و تداوم مسیر انقلاب تأکید کردند.