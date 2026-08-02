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مردمان دیار کردستان با گذشت بیش از پنج ماه با ادامه حضور دشمن شکن شبانه در میادین، این واقعیت را اثبات کردهاند که تا پای جان پای کار ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مردم ولایتمدار کردستان در ادامه تجمعهای شبانه، با حضور پرشور در میادین و خیابانها، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی، بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی، حفظ وحدت ملی و تداوم مسیر انقلاب تأکید کردند.