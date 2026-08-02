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چهار فرد مبتلا به تب مالت در کاشان شناسایی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: بر اساس بررسیهای دقیق و کارشناسی انجامشده، مشخص شد که سه نفر از مبتلایان به دلیل تماس مستقیم با دام آلوده و یک نفر دیگر نیز به دلیل مصرف پنیر بومی و غیرپاستوریزه به این بیماری مبتلا شدهاند.
محبوبه زمانی افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته با اداره دامپزشکی، مقرر شد عملیات واکسیناسیون دامها در مناطق پرخطر انجام شود؛ همزمان برنامههای بیماریابی فعال و پایشهای بهداشتی در منطقه نیز با جدیت ادامه دارد.
وی با هشدار نسبت به خطرات مصرف فرآوردههای دامی غیرپاستوریزه گفت: بازرسان واحد بهداشت محیط ارزیابی و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع لبنیات سنتی را تشدید کردهاند و به شهروندان توصیه میشود از خرید و مصرف فرآوردههای لبنی غیرپاستوریزه بهویژه پنیرهای محلی و فلهای که مراحل استاندارد بهداشتی را طی نکردهاند، خودداری کنند.
زمانی با برشمردن علائم اصلی این بیماری افزود: شهروندان در صورت مواجهه با علائمی مانند تب مداوم، تعریق شدید شبانه، ضعف مفرط، خستگی بیدلیل و دردهای مفصلی و استخوانی، بهویژه اگر سابقه تماس با دام یا مصرف لبنیات سنتی دارند، باید در کوتاهترین زمان ممکن جهت انجام معاینات بالینی و آزمایشهای تخصصی به مرکز خدمات جامع سلامت راوند مراجعه کنند.
کارشناس مسوول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت کاشان ادامه داد: طرحهای بیماریابی، مراقبت بالینی و آموزشهای عمومی به جامعه هدف همچنان در دستور کار قرار دارد؛ اما کنترل کامل تب مالت نیازمند همکاری جدی شهروندان در رعایت بهداشت، پرهیز از مصرف شیر و پنیر غیرپاستوریزه و گزارش سریع موارد مشکوک است.