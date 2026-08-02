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معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت: با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در مردادماه جاری اولین مرکز در این حوزه ایجاد خواهد شد. هدف ما ایجاد یک شبکه گسترده برای توانمندسازی افراد در حوزه بازیهای رایانهای در سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی باصولی در نشست خبری که به مناسبت چهلوششمین سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش گفت: در حال حاضر ۲ دانشگاه و ۵ مؤسسه آموزش عالی تحت نظارت جهاددانشگاهی فعالیت میکنند که حدود ۲۷ هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند و تاکنون نیز حدود ۷۸ هزار دانشجو از این مجموعهها فارغالتحصیل شدهاند. همچنین در مجموع ۳۵۳ کد رشته تحصیلی در این مؤسسات ارائه میشود.
وی افزود: ما ۱۶۲ مرکز آموزش کوتاهمدت در سطح ملی داریم و در سالهای اخیر تلاش کردیم رویکرد آموزشی خود را از «عرضهمحور» به «تقاضامحور»، از «مبتنی بر مکان» به «پلتفرممحور» و از «دورههای عمومی» به «دورههای تخصصی» تغییر دهیم.
باصولی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع جهاددانشگاهی از درآمدهای داخلی و تنها ۲۰ درصد از منابع دولتی تأمین میشود، تصریح کرد: بخش آموزش یکی از بخشهای فعال در تأمین درآمدهای پایدار است. سال گذشته حدود ۱۳۳۸ دوره جدید مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه تدوین و اجرایی شد که از آن جمله میتوان به تربیت تکنسینهای فیبر نوری با همکاری شرکت مخابرات و دورههای تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد.
همکاری با بنیاد ملی بازیهای رایانهای
معاون آموزشی جهاددانشگاهی از یک اقدام جدید در حوزه توانمندسازی خبر داد و گفت: با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در مردادماه جاری اولین مرکز در این حوزه ایجاد خواهد شد. هدف ما ایجاد یک شبکه گسترده برای توانمندسازی افراد در حوزه بازیهای رایانهای در سراسر کشور است که مراحل تدوین نظامنامه آن آغاز شده است.
وی در خصوص تعامل با وزارت بهداشت نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، چهار مأموریت تخصصی در حوزههای درمان ناباروری، دهان و دندان، زخم و آموزشهای گیاه-محور به جهاددانشگاهی سپرده شد که نویدبخش تعمیق همکاریها در این بخش است.
ایجاد رسته شغلی «پژوهشگر فناور»
باصولی به تحولات حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: با ابلاغیه ریاست جهاددانشگاهی، رسته سومی با عنوان «پژوهشگر فناور» ایجاد شد که جایگاهی میان اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی دارد و فرصت مناسبی برای افرادی است که توانمندیهای فناورانه دارند. هماکنون فرایند تبدیل وضعیت متقاضیان به این رسته در حال انجام است.
وی در پایان درباره آمار جذب هیئت علمی گفت: در سال گذشته ۱۴۴۱ نفر متقاضی جذب هیئت علمی داشتیم که از این تعداد ۱۹۱ نفر به هیئت مرکزی جذب معرفی شدند. همچنین در سال جاری نیز ۹۱۱ نفر متقاضی حضور در این فرایند هستند که مراحل ارزیابی آنها در حال پیگیری است.