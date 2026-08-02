به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریال جزای نقدی برای قاچاق ۱۲ تن گیلاس در پیرانشهر خبر داد.

حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۲ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم گیلاس به ارزش چهار میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال به صورت مازاد بر اظهارنامه گمرکی در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت چهار میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، عوامل پلیس گمرک تمرچین شهرستان پیرانشهر محموله قاچاق را در پی اخبار واصله و در بازرسی از یک محموله صادراتی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.