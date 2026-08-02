مستندهای «سید فیصل، زائر پاکستانی»، روایت یک سفر معنوی از پنجاب تا کربلا و «به عشق حضرت»، روایت خدمت خادمان اربعین از نهبندان تا کاظمین، امروز از شبکه مستند پخش می شود.

«سید فیصل، زائر پاکستانی» و «به عشق حضرت»، از شبکه مستند

«سید فیصل، زائر پاکستانی» و «به عشق حضرت»، از شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سید فیصل، زائر پاکستانی»، با روایت سفر زمینی یک بلاگر جوان پاکستانی از پنجاب تا کربلای معلی، جلوه‌هایی از شور و اشتیاق زائران اربعین و تجربه‌های معنوی این مسیر را به تصویر می‌کشد.

این مستند، داستان سفر زمینی «سید فیصل»، بلاگر جوان پاکستانی، را از ایالت پنجاب تا کربلای معلی روایت می‌کند. او با ثبت لحظه‌های سفر و انتشار روایت‌های خود، مخاطبانش را در مسیر پیاده‌روی اربعین همراه می‌سازد و تجربه‌ای متفاوت از این سفر معنوی را به تصویر می‌کشد.

«سید فیصل، زائر پاکستانی» با نگاهی مستند، ضمن به نمایش گذاشتن حال و هوای زائران در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به نقش رسانه‌های نوین و روایت‌های مردمی در بازتاب فرهنگ اربعین و انتقال پیام همدلی، ایمان و وحدت میان مسلمانان می‌پردازد.

این مستند ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

مستند «به عشق حضرت» با به تصویر کشیدن اعزام گروهی از خادمان اربعین از شهرستان نهبندان به کاظمین، جلوه‌هایی از خدمت‌رسانی عاشقانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند، سفر گروهی از خادمان اربعین از شهرستان نهبندان به شهر کاظمین را به تصویر می‌کشد، خادمانی که با حضور در مسیر زیارت، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت می‌کنند و جلوه‌هایی از ایثار، همدلی و فرهنگ میزبانی اربعین را به نمایش می‌گذارند.

«به عشق حضرت» ضمن روایت فعالیت‌های این خادمان، به تلاش‌های آنان در ارائه خدمات به زائران و نقش مشارکت‌های مردمی در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی می‌پردازد.

این مستند ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۸:۳۰ بازپخش می شود.