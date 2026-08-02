جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید و پیشبینی جمعیت کشور تا پایان سال جاری رسیدن به رقم ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷ میلیون نفر به رقم ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسید.
بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بوده و پیشبینی میشود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر برسد که بیش از ۶۷ میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰ میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.
جمعیت هر خانوار به طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این سو به کمترین حد ممکن رسیده است.
در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادتهای ثبت شده در کشور ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفاتها حدود ۴۶۰ هزار (۴۵۹ هزار و ۹۸۴) نفر بوده است. همچنین بیشترین ولادتها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفاتها در بهار پارسال رخ داده بود.