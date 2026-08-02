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تیراندازی در آیینهای عروسی و عزاداری یا استفاده از سلاح در نزاعها، تهدیدی مستقیم برای سلامت و امنیت عمومی و شهروندان استان است. سران عشایر میتوانند با تبیین آثار و پیامدهای تیراندازیهای غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش این آسیب اجتماعی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان خوزستان: تیراندازی در عروسی و عزاداری تهدیدی برای امنیت عمومی است
دادستان مرکز خوزستان گفت: تیراندازی در آیینهای عروسی و عزاداری یا استفاده از سلاح در نزاعها، تهدیدی مستقیم برای سلامت و امنیت عمومی و شهروندان استان است.
امیر خلفیان در دیدار و نشست صمیمی با تعدادی از سران عشایر خوزستان در محل دادسرای مرکز خوزستان با اشاره به ظرفیت راهبردی استان در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیان کرد: سران عشایر و ریشسفیدان نه تنها سرمایههای اجتماعی استان هستند بلکه در مدیریت مسائل قضایی و امنیتی نیز نقشی کلیدی بر عهده دارند که این ظرفیت باید در مسیر ارتقای نظم عمومی بهکار گرفته شود.
وی با تاکید بر ضرورت ارایه راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل استان گفت: انتظار دستگاه قضایی از بزرگان عشایر این است که بهصورت تخصصی و مصداقی وارد موضوعات شوند، چون فقط بیان مشکلات، بدون ارایه طرحهای اجرایی، گرهای از مسائل استان باز نمیکند بنابراین لازم است بزرگان عشایر با نگاهی دقیقتر به مسائل، دادستانی را در شناسایی راهکارهای تخصصی یاری کنند.
خلفیان ضمن اشاره به بر برخورد قاطع قضایی با جرایم به ویژه جرایم مسلحانه افزود: دادستانی در برخورد با مجرمان حوزه سلاح هیچگونه تخفیف یا امتیازات قانونی را لحاظ نخواهد کرد و برخورد قضایی با این جرایم در کنار اقدامات پیشگیرانه همراه با فرهنگسازی بزرگان عشایر دنبال خواهد شد.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به تجربیات موفق برخی طوایف در حذف سنتهای خطرناک تیراندازی خواستار اشاعه و گسترش این فرهنگ در سراسر استان شد و گفت: سران عشایر میتوانند با تبیین آثار و پیامدهای تیراندازیهای غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش این آسیب اجتماعی ایفا کنند.
وی از سران عشایر خواست در پروندههای تنشزا، ضمن میانجیگری برای پیشگیری از بحرانهایی نظیر درگیری و اقدامات ناگوار، همواره در چارچوب قانون عمل کنند و از حمایت بیدلیل از افراد متخلف بپرهیزند.
خلفیان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان همواره از ظرفیت بزرگان عشایر برای حل مسائل و کاهش تنشهای اجتماعی استفاده میکند و با همکاری نهادهای مردمی و قانونمدارانه میتوان بسیاری از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت کرد.
پیش از این سخنگوی فراجا از کشف ۲۶۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان خوزستان و دستگیری ۱۸۷ نفر در این زمینه خبر داد.