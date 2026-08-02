به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی اظهارداشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا سه‌شنبه، افزایش ابر و برای برخی نقاط وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه بویژه در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده و ضعیف باران نیز دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: طی پنج روز آینده تغییرات دمایی جزئی خواهد بود.