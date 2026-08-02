مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های دانش‌آموزی گفت: سیاست وزارت آموزش و پرورش، تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی به عنوان بستری برای تمرین زندگی، مسئولیت‌پذیری و جامعه‌پذیری نوجوانان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی‌نقی یزدان‌پناه، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های دانش‌آموزی در سفر به آذربایجان غربی افزود: سازمان دانش‌آموزی فراتر از یک ساختار اداری، یک مدرسه بزرگ تربیتی است که مأموریت دارد دانش‌آموزانی خلاق، با اعتمادبه‌نفس و متعهد به ارزش‌های اسلامی و ملی تربیت کند. تلاش مربیان دلسوز در این استان برای جذب و هدایت استعداد‌های دانش‌آموزی شایسته تقدیر است.

حامد صبوری، قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی نیز با حضور در تحریریه خبرگزاری پانای آذربایجان غربی و گفت‌و‌گو با دانش‌آموز خبرنگاران، بر اهمیت رسانه در عصر امروز تاکید کرد و گفت: خبرگزاری پانا یکی از ارزشمندترین درگاه‌های تربیتی سازمان دانش‌آموزی است و به دنبال آن هستیم که هر مدرسه یک خبرنگار داشته باشد تا صدای پویایی مدارس و فعالیت‌های دانش‌آموزان به درستی منعکس شود.

وی افزود: درک رسالت اصلی خبرنگاری و آموزش مهارت‌های سواد رسانه‌ای و تبیین‌گری به دانش‌آموز خبرنگاران، گامی عملی در مسیر «جهاد تبیین» و کادرسازی رسانه‌ای برای آینده میهن عزیز اسلامی‌مان است. توسعه تجهیزات و حمایت از دفاتر استانی پانا جهت شکوفایی بیشتر این استعدادها، در دستور کار سازمان قرار دارد.