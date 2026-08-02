مجموع عرضه‌های برنامه‌ریزی شده در بورس انرژی برای مبادلات امروز ۳۸ هزار و ۴۲۸ تن است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد مجموع عرضه‌های برنامه‌ریزی شده برای مبادلات امروز ۳۸ هزار و ۴۲۸ تن است.

از این میزان، ۳۶ هزار و ۴۲۸ تن در رینگ داخلی و ۲ هزار تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

هم‌چنین حجم عرضه‌های این بازار نسبت به روز معاملاتی قبل ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

در بازار برق نیز ۱۴۸ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق در تابلوی برق عادی عرضه می‌شود.

در این روز عرضه‌ای در تابلو‌های برق سبز و برق آزاد انجام نخواهد شد.