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مجموع عرضههای برنامهریزی شده در بورس انرژی برای مبادلات امروز ۳۸ هزار و ۴۲۸ تن است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد مجموع عرضههای برنامهریزی شده برای مبادلات امروز ۳۸ هزار و ۴۲۸ تن است.
از این میزان، ۳۶ هزار و ۴۲۸ تن در رینگ داخلی و ۲ هزار تن در رینگ بینالملل عرضه میشود.
همچنین حجم عرضههای این بازار نسبت به روز معاملاتی قبل ۵۰۰ تن افزایش یافته است.
در بازار برق نیز ۱۴۸ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلوواتساعت برق در تابلوی برق عادی عرضه میشود.
در این روز عرضهای در تابلوهای برق سبز و برق آزاد انجام نخواهد شد.