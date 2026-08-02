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اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد با هدف کاهش فاصله میان مسئولان و مردم، میز ارتباطات مردمی را همزمان با نمازجمعه برپا کرد تا ضمن پاسخگویی مستقیم، دغدغههای شهروندان در حوزههای مسکن و راهسازی را در دستور کار پیگیری قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد در راستای تکریم اربابرجوع و بررسی چهرهبهچهره مشکلات، در برنامه میز خدمت نمازجمعه هشتم مردادماه شرکت کرد.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد شهرستانی از جمله فرماندار، معاون عمرانی و مسئولان ادارات مرتبط برگزار شد، درخواستهای مردمی در حوزههای راهسازی و مسکن مورد پایش قرار گرفت.
حامد گوهری، مسئول اداره راه و شهرسازی گناباد، ضمن تأکید بر اهمیت این دیدارهای مستقیم، تصریح کرد که تمامی تقاضاهای مطرحشده توسط شهروندان ثبت و جهت بررسی و اقدام عملیاتی به کارگروههای مربوطه ارجاع شده است.