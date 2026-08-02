به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌اله آسوده در بازدید از پایگاه‌های کمیته امداد در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه ظهار داشت: حسب دستور ریاست محترم کمیته امداد، برای عرض خداقوت به همکاران مستقر در این دو مرز بین‌المللی که همه‌ساله با هدف تسهیل مشارکت‌های خیرخواهانه زائران اربعین فعالیت می‌کنند، در این مناطق حضور یافتیم.

وی با اشاره به سنت حسنه «صدقه سفر» در فرهنگ اسلامی افزود: این پایگاه‌ها فرصت ارزشمندی را فراهم کرده‌اند تا زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانند در آغاز یا پایان سفر معنوی خود، با نیت خیر و پرداخت صدقه، در رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند سهیم شوند و برکات این سفر را با محرومان نیز تقسیم کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور با بیان اینکه عواید حاصل از این مشارکت‌ها به‌طور کامل در مسیر خدمت به نیازمندان هزینه می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان خوزستان و گرمای شدید، بخشی از این کمک‌ها صرف تأمین وسایل سرمایشی برای خانواده‌های تحت حمایت خواهد شد و بخش دیگری نیز همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی، برای تهیه نوشت‌افزار، کیف، کفش و سایر ملزومات دانش‌آموزان نیازمند اختصاص می‌یابد.

آسوده با اشاره به استقبال مردم از برنامه‌های مشارکتی کمیته امداد گفت: در حالی که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانواده تحت حمایت این نهاد قرار دارند، با وجود همه مشکلات اقتصادی، مشارکت‌های مردمی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی همچنین افزود: در طرح اکرام ایتام و محسنین نیز میانگین رشد روزانه جذب حامیان و مشارکت‌های مردمی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که این موضوع، جلوه‌ای از روحیه نوعدوستی، همبستگی اجتماعی و توجه مردم شریف ایران به حمایت از ایتام و نیازمندان، حتی در شرایط دشوار اقتصادی است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور در پایان ضمن قدردانی از مردم نیکوکار ایران اسلامی، از تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی کارکنان کمیته امداد در سراسر کشور، به‌ویژه امدادگران و خادمان مستقر در مرز‌های شلمچه و چذابه که در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین و تسهیل مشارکت‌های خیرخواهانه فعالیت می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.