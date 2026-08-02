رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک صیاد غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران اجرایی این اداره در منطقه ارجمند خبر داد و گفت: از این متخلف هشت قطعه ماهی و ادوات صید کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: مأموران اجرایی سرمحیط ‌بانی ارجمند در جریان گشت و پایش مستمر منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری یک صیاد غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، هشت قطعه ماهی و یک رشته چوب ماهیگیری کشف و ضبط شد و تجهیزات مربوطه نیز به عنوان ادله تخلف توقیف شد.

فیروزنیا با تأکید بر استمرار گشت‌ های نظارتی در مناطق تحت مدیریت، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌ محیطی، از جمله صید و شکار غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح یا ادارات حفاظت محیط زیست گزارش کنند تا در کوتاه ‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.