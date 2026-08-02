از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، خادمانی با پا‌های خسته و دل‌هایی لبریز از اشتیاق، در موکب‌های ایلام گرد هم آمده‌اند تا با زبان خدمت، میزبان زائران اربعین باشند؛ امسال، اما ورودی موکب‌ها روایتی دیگر دارد، روایت شهدای دانش‌آموز میناب.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از جاده‌های بی‌نهایت رسیده‌اند؛ پا‌های خسته، اما دل‌هایی لبریز از اشتیاق. اینجا خیمه‌ای است که برای هر رهگذر، خانه‌ای نو می‌شود.

شمال، جنوب، شرق و غرب ایران را اینجا می‌توان در چهره خادمانی دید که تنها زبانشان خدمت به زائر است. ایلامی‌ها سال‌هاست با نام محبان علی بن ابی‌طالب (ع) در این سرزمین، خیمه‌گاه عشق را برپا نگه داشته‌اند.

امسال، اما ورودی موکب‌ها روایتی دیگر دارد؛ یاد شهدای دانش‌آموز میناب که عطر ایثارشان بر فضای این خیمه‌های عشق، رنگ و بویی تازه بخشیده است.