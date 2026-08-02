معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: به منظور بهسازی و ایمن‌سازی محور‌های بزرگراهی و اصلی استان، عملیات ارتقاء کیفی رویه آسفالتی به طول ۲۰۲ کیلومتر طی چهارماهه سال‌جاری اجرا شده است.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حمیدرضا حیدری اظهار کرد: بخشی از این پروژه شامل عملیات روکش آسفالت به طول ۷۶.۵ کیلومتر به صورت روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل است.

‌وی افزود: در حوزه نگهداری راه‌های استان نیز ۵۸ کیلومتر لکه گیری، ۶۵ کیلومتر درزگیری و ۱۰ کیلومتر روکش حفاظتی اسلاری سیل اجرا شده است.

به گفته حیدری، عملکرد استان طی این مدت در زمینه روکش و لکه گیری راه‌های اصلی و بزرگراهی استان ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

معاون راهداری استان بوشهر در خصوص شاخص‌ترین پروژه‌های در دست اجرای این معاونت بیان کرد: عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور «آبدان-دوراهک» به طول ۱۳ کیلومتر، قطعه دوم «دهرود-تنگ ارم»، قطعه دوم «دیلم-بهبهان» و اجرای ۱۰۰ کیلومتر روکش حفاظتی و تقویتی در راه‌های شریانی آغاز شده که نقش بسزایی در بهبود کیفیت راهها، رضایتمندی و ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.