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بازرسان سازمان بازرسی در استان فارس، یک شرکت صوری ثبت شده در حوزه تولید اقلام دیجیتال را شناسایی و از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار سهمیه ارزی به این شرکت جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سازمان بازرسی اظهار کرد: حسب بررسیهای انجام شده در بازرسی کل استان فارس مشخص شد صورتجلسه تخصیص ارز یک واحد تولیدی دارنده پروانه بهرهبرداری با موضوع تولید اقلام واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به مبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ دلار تایید و به منظور پرداخت مبلغ مذکور به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت مربوطه ارسال شده است.
میرمحمدی توضیح داد: در همین راستا و به منظور صحتسنجی محل فعالیت تولیدی یاد شده، سر بازرس گروه تولیدی بازرسی کل و مسئولین اداره کل صمت استان فارس از نشانی ذکر شده در پروانه بهرهبرداری بازدید به عمل آوردند و مشخص شد خط تولیدی وجود نداشته، بلکه در محل یاد شده گاهی اوقات رنگآمیزی قطعات فلزی انجام میشود.
مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: پس از بررسیهای تکمیلی و پیگیریهای مستمر و با توجه به احراز صوری بودن شرکت یاد شده، به منظور ممانعت از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری سهمیهای ارزی و لغو صدور پروانه بهرهبرداری شرکت مذکور، طی مکاتبه با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت صمت پیشنهاد داده شد که تخصیص ارز به آن واحد تولیدی کانلمیکن اعلام شود.
میرمحمدی افزود: با توجه به اینکه در پروانه بهرهبرداری شرکت مذکور به صراحت بیان شده است که این واحد تولیدی به عملیات تولید انبوه در سه شیفت دست یافته که چنین موضوعی صحت نداشت، لذا به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، به مدیرکل صمت استان پیشنهاد ابطال پروانه بهرهبرداری نامبرده ارائه شد.
سخنگوی سازمان بازرسی افزود: پس از اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، اداره کل صمت این استان در راستای اجرای پیشنهاد این بازرسی عنوان داشت که به علت عدم توان تولید در مکان مندرج در پروانه بهرهبرداری، تذکر و ارشاد لازم صورت پذیرفته و نیز با توجه به اینکه واحد نامبرده از ویژگیهای ضروری واحد تولیدی برخوردار نبوده، پروانه بهرهبرداری آن واحد در سامانه هماهنگ ابطال شد.
میرمحمدی در پایان گفت: همچنین درخواست سهمیه ارزی که توسط متقاضی در پورتال سامانه جامع تجارت ثبت گردیده بود، ابطال و مراتب به منظور کانلمیکن کردن مفاد نامه به مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق و الکترونیکی وزارت متبوع اعلام شد.