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شرکت امنیتی NordVPN از یک عملیات مجرمانه سازمانیافته پرده برداشت که با جعل نام و لوگوی بیش از ۴۰۰ برند معتبر جهانی، کاربران را به سمت کازینوهای غیرقانونی و سایتهای قمار آنلاین سوق میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از ایندپندنت، واحد پژوهش اطلاعات تهدیدات سایبری شرکت NordVPN اعلام کرد: شبکهای از مجرمان با سوءاستفاده از اعتبار برندهای شناختهشدهای، چون «گوگل اتنتیکیتور»، «دیزنی پلاس»، «دلتا ایرلاینز» و حتی «لاتاری»، کمپینهای تبلیغاتی گستردهای را در فیسبوک و اینستاگرام به راه انداختهاند.
شیوه عملکرد این شبکه به گونهای است که کاربر پس از کلیک بر روی آگهیهای پولی، با صفحهای جعلی مواجه میشود که شباهت بسیار زیادی به محیط رسمی «گوگلپلی» دارد. در این مرحله، با کلیک روی گزینه نصب، کاربر بهجای دریافت یک اپلیکیشن، به یک کازینوی غیرمجاز هدایت شده و از او خواسته میشود برای شروع بازی، مبلغی را به عنوان سپرده پرداخت کند.
یافتههای NordVPN نشان میدهد که این شبکه از ابزارهای پیشرفتهای برای ایجاد «اپلیکیشنهای وب پیشرونده» (PWA) استفاده میکند و حدود هزار حساب کاربری در قالب ۲۵۰ تیم مختلف، در ترویج این کلاهبرداری نقش دارند. این افراد با خرید ترافیک از شبکههای اجتماعی، کاربران را جذب کرده و در ازای ثبتنام یا سپردهگذاری هر قربانی، از کازینوهای غیرمجاز کمیسیون دریافت میکنند.
«مارجیس بریدیس»، مدیر ارشد فناوری NordVPN، این اقدام را نوعی «اعتبارشویی» توصیف کرد و افزود: «مجرمان اعتباری را که شرکتهای قانونی طی سالها برای ساختن آن تلاش کردهاند، میربایند و آن را به سمت مقاصد خود تغییر مسیر میدهند. زمانی که قربانی متوجه کلاهبرداری میشود، پول خود را در کازینویی سپردهگذاری کرده است که پیش از آن حتی نامی از آن نشنیده بود.»