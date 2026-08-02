به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی قبائی اظهار کرد: مسابقات بدمینتون دختران استان به یاد شهدای میناب در سه رده سنی زیر ۱۱ سال زیر، زیر ۱۳ سال و زیر ۱۵ سال در اهواز برگزار شد.

وی ادامه داد: در رده سنی زیر ۱۱ سال آمینا صحرانورد از خرمشهر به قهرمانی رسید، اسرا عامریان از آبادان دوم شد و محدثه حمیدی از شرکت ملی حفاری و آوین مزدی از بهبهان صاحب مقام سوم مشترک شدند.

قبائی بیان داشت: در رده سنی زیر ۱۳ سال نیز پانیا مقدم از امیدیه مقام اول را کسب کرد، دلارام ذاکر کیش از بهبهان در رده دوم قرار گرفت و آرشیدا احمدزاده از تیم نفت و ملینا سادات سید نور از اهواز به صورت مشترک سوم شدند.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات هیئت بدمینتون خوزستان با اشاره به نفرات برتر رده سنی زیر ۱۵ سال، گفت: یسنا زارع پور از نفت اهواز در جایگاه نخست ایستاد، آیناز علوی از امیدیه نایب قهرمان شد و ترانه بهداروند از نفت و آترینا پروین از حفاری به مقام سوم مشترک دست پیدا کردند.

قبائی در ادامه با بیان اینکه مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و شاهد رقابت خوبی بین شرکت کنندگان بودیم، عنوان کرد: خوشبختانه بدمینتون زنان خوزستان در بخش پایه در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و در آینده خبر‌های خوشی از این رشته شنیده خواهد شد.