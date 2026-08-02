اربعین حسینی، بزرگترین گردهماییهای مردمی جهان است
اربعین حسینی، فراتر از یک آیین مذهبی، به یکی از بزرگترین گردهماییهایِ مردمی جهان تبدیل شده است که هر سال میلیونها عاشق و دلدادۀ اهلبیت (ع) از کشورهای مختلف را در مسیر نجف تا کربلا گرد هم میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، راهپیمایی اربعینِ امسال در شرایطی برگزار میشود که منطقه، روزهایِ حساسی را پشت سر میگذارد و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تشدیدِ فشارهایِ نظامی، امنیتی و رسانهای، علیه کشورهای اسلامی، تلاش دارند، معادلاتِ منطقه را به سودِ خود تغییر دهند، اما واقعیتهایِ میدانی نشان میدهد، نتیجۀ این اقدامات، تقویتِ همبستگی و همگراییِ ملتهایِ مسلمان بوده است.