اربعین حسینی، بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مردمی جهان است

اربعین حسینی، فراتر از یک آیین مذهبی، به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌هایِ مردمی جهان تبدیل شده است که هر سال میلیون‌ها عاشق و دلدادۀ اهل‌بیت (ع) از کشور‌های مختلف را در مسیر نجف تا کربلا گرد هم می‌آورد.