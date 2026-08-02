به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: ماموران پلیس آگاهی به منظور مقابله با قاچاق، حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی باری کابین دار که در حال حمل مرغ‌های بدون مجوز در محور‌های مواصلاتی بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی از کشف ۲ هزار و ۶۵۶ قطعه مرغ بدون مجوز در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود : متهم ۳۷ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیاهکل از تحویل اموال کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را بیش از ۱۷ میلیارد و چهار صد میلیون ریال برآورد کردند.