

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مهاجم باتجربه پس از مذاکره با مدیران باشگاه آلومینیوم و توافق نهایی با محمد محمدی، قرارداد یک‌ساله‌ای را با این تیم به امضا رساند و دوباره به جمع شاگردان پیروز قربانی اضافه شد.

بزرگ که سابقه دو فصل حضور در آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد، فصل گذشته برای فجرشهید سپاسی به میدان رفت و در ۱۹ مسابقه موفق شد چهار گل به ثمر برساند؛ از جمله گل‌های سه امتیازی مقابل گل‌گهر سیرجان و شمس‌آذر قزوین.

این مهاجم پیش از این سابقه بازی برای تیم‌هایی همچون فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، مس کرمان و ماشین‌سازی را نیز داشته است. او در دوران حضور قبلی خود در آلومینیوم، شش گل حساس برای این تیم به ثمر رساند که مهم‌ترین آن درخشش برابر پرسپولیس در جام حذفی بود؛ جایی که با ثبت دو گل و یک پاس گل، نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد.