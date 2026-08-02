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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با استقرار توده هوای گرم در استان، وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان، از جمله پایانههای مرزی شلمچه و چذابه، بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی است.
وی افزود: افزایش رطوبت و شرجی همچنان در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت و سپس از روز سه شنبه با گسترش این جریانات تا پایان هفته افزایش رطوبت و شرجی به مناطق مرکزی و غربی نیز کشیده خواهد شد.
سبزه زاری ادامه داد: تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب مناطق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید طی ساعاتی در مناطق شرقی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته امیدیه، بستان، رامشیر با دمای ۵۰.۶ و دهدز با دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه دمای ۳۱.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.