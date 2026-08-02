با نزدیک شدن به ایام اربعین سرور و سالار شهیدان، شمار زیادی از زائران برای نخستین‌بار در مسیر پیاده‌روی وحدت و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مسیر نجف به کربلا این روز‌ها شاهد حضور پرشور زائرانی است که با گذر از مرز‌های جغرافیایی و با شعار یا حسین (ع) در بزرگترین گردهمایی انسانی جهان شرکت می‌کنند.

در این اجتماع بزرگ زائر اولی‌های بی شماری دیده می‌شوند، آنان مسیر پیاده‌روی را به عنوان یک سفر عبادی، توصیف می‌کنند.

یکی از زائران اولی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: تجربه مستقیم از خدمات صادقانه و بی‌منت موکب‌داران در طول مسیر، نمود بارز ایثار و نوع‌دوستی است که در هیچ جای دیگر جهان به این وسعت مشاهده نمی‌شود.

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یکی دیگر از زائران گفت: هر گام در این راهپیمایی، نمادی از تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی و آغاز نگاهی تازه به مفاهیم ایمان و ایثار در جامعه اسلامی است.