به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،فرماندار شهرستان ارسنجان گفت: عملیات اجرایی آماده‌سازی طرح‌های جدید نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت شهرستان ارسنجان با اعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

معصومی افزود: اجرای عملیات آماده‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های مسکن و تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی دولت در شهرستان ارسنجان است.

او ادامه داد: در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عملیات آماده‌سازی ۲۳۷ قطعه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار آغاز شد.

معصومی در ادامه بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی آماده‌سازی سایت ۲۴ هکتاری نهضت ملی مسکن شامل اجرای معابر، آسفالت، محوطه‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز از امروز آغاز می‌شود.

در ادامه این آیین، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها را اقدامی مؤثر در تسریع روند تأمین مسکن متقاضیان دانست .

اسفندیار عبداللهی بیان کرد: امیدواریم که با تداوم این روند، طرح‌های نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و افتتاح شود و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.