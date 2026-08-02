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عملیات اجرایی آمادهسازی طرح های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت ارسنجان با اعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،فرماندار شهرستان ارسنجان گفت: عملیات اجرایی آمادهسازی طرحهای جدید نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت شهرستان ارسنجان با اعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
معصومی افزود: اجرای عملیات آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، گامی مهم در توسعه زیرساختهای مسکن و تسریع در اجرای طرحهای حمایتی دولت در شهرستان ارسنجان است.
او ادامه داد: در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عملیات آمادهسازی ۲۳۷ قطعه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار آغاز شد.
معصومی در ادامه بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی آمادهسازی سایت ۲۴ هکتاری نهضت ملی مسکن شامل اجرای معابر، آسفالت، محوطهسازی و زیرساختهای مورد نیاز از امروز آغاز میشود.
در ادامه این آیین، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، آغاز عملیات اجرایی این طرحها را اقدامی مؤثر در تسریع روند تأمین مسکن متقاضیان دانست .
اسفندیار عبداللهی بیان کرد: امیدواریم که با تداوم این روند، طرحهای نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و افتتاح شود و مردم از ثمرات آن بهرهمند شوند.