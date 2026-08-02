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مدیرکل غله مازندران گفت: تعلل در حمل و توزیع آرد در نانواییها پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه بررسی و هماهنگی وضعیت حملونقل کالاهای اساسی در استان مازندران با محوریت حمل و توزیع آرد، به ریاست سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران و با حضور معاونان، مدیران این ادارهکل، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیران شرکتهای حمل و توزیع آرد استان برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت حمل آرد از کارخانجات به انبارهای شهرستانها، روند توزیع آرد به نانواییها، ظرفیتهای لجستیکی، چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در فرآیند حمل و توزیع مورد بررسی قرار گرفت.
سید محمد جعفری ضمن قدردانی از تلاش شرکتهای حمل و توزیع در انتقال آرد از کارخانجات به انبارهای شهرستانها، بر ضرورت انجام دقیق و بهموقع تعهدات از سوی این شرکتها تأکید کرد و گفت: تأمین مستمر و بهموقع آرد نانواییها، یکی از مهمترین ارکان حفظ آرامش بازار و امنیت غذایی مردم است و هیچگونه وقفهای در این زنجیره نباید ایجاد شود.
وی با هشدار به شرکتهای حمل و توزیع آرد افزود: تمامی شرکتهای طرف قرارداد موظفاند نسبت به ارسال بهموقع آرد به نانواییها، تأمین ناوگان مورد نیاز و اجرای کامل تعهدات لجستیکی خود اقدام کنند و هرگونه تأخیر یا بینظمی در این زمینه، مورد پذیرش ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان نخواهد بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه کوچکترین وقفه در مسیر حمل آرد به نانوایی ها، مستقیماً آرامش سفرههای مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی شرکتهای حمل و توزیع با احساس مسئولیت، همکاری و برنامهریزی دقیق، نقش خود را در تأمین پایدار آرد استان به بهترین شکل ایفا کنند.
در پایان نیز بر تقویت هماهنگی میان ادارهکل غله و خدمات بازرگانی، کارخانجات آرد و شرکتهای حمل و توزیع تأکید شد تا روند تأمین و توزیع این کالای اساسی بدون وقفه و با حداکثر کیفیت ادامه یابد.