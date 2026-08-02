به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر گفت: این همایش با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، پاسداشت ارزش‌های قیام سیدالشهدا (ع) و همراهی فرهنگی با زائران اربعین حسینی، با حضور شاعران و علاقه‌مندان به شعر آیینی برگزار شد.

احمد عبدالهی افزود: این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر و شرکت کشت و صنعت کارون برگزار شد و شاعران حاضر با قرائت اشعار عاشورایی، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.

وی با قدردانی از همکاری عوامل اجرایی این برنامه، تصریح کرد: در پایان این همایش، از شاعران و هنرمندان حاضر به پاس مشارکت در برگزاری این رویداد فرهنگی و ادبی تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر بر استمرار برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در ایام اربعین حسینی تأکید کرد و نقش شعر آیینی را در تبیین و انتقال پیام نهضت عاشورا ارزشمند دانست.