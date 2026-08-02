رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: میزان خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ۴۳۲ هزار تن رسید که از این میزان تاکنون ۴۱۱ هزارتن آن در سامانه سیفا به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سعدی نقشبندی افزود: ارزش میزان گندم خریداری شده از کشاورزان استان بیش از ۲۰ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغی به حساب آنها واریز نشده است.

وی افزود: از این میزان ۱۲ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بهای گندم و ۸ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان نیز جایزه تحویل گندم به کشاورزان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیشترین میزان گندم خریداری شده در استان را مربوط به شهرستان‌های بیجار با ۹۳ هزار تن، قروه ۹۱ هزارتن و سقز ۸۲ هزارتن اعلام کرد.

نقشبندی ادامه داد: میزان گندم خریداری شده در شهرستان‌های دهگلان ۷۶ هزارتن، کامیاران ۴۲ هزار تن، دیواندره ۳۵ هزار تن، سنندج ۶ هزار تن، بانه یک هزار و ۶۰۰ تن، یک هزار و ۱۰۰ تن و سروآباد هم ۳۵۲ تن است.