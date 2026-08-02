به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل بورس امروز با روند افزایشی همراه شد و بیش از ۹۹ هزار واحد معادل ۱.۹۶ درصد افزایش یافت و به محدوده‌ی ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم که نماگر سهام کوچک بازار سرمایه هست با افزایش بیش از ۲۱ هزار واحد معادل ۱.۵۱ درصد به محدوده‌ی یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید و ۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی داشتیم و بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شد.

در مجموع ۸۸ درصد بازار معادل حدود ۷۱۵ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.

بیشترین ورود پول را به گروه های صندوق‌های سهامی، فلزات اساسی و بانک‌ها شاهد بودیم.